Oppo A9 (2020): update met Android 10 en ColorOS 7.1 staat klaar

Ben je in het bezit van de Oppo A9 (2020), dan kunnen we goed nieuws mededelen. Oppo is gestart met het uitrollen van een nieuwe update voor deze smartphone. Het toestel krijgt Android 10 met de ColorOS 7.1 skin.

ColorOS 7.1 voor Oppo A9 (2020)

DroidApp-lezer Stephen laat aan ons weten dat de Oppo A9 (2020) vanaf nu bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Het is een flinke update met versienummer CPH1941EX_11_C.68, waarbij je niet alleen kunt profiteren van het nieuws uit Android 10, maar ook van ColorOS 7.1, de nieuwe skin van Oppo.

De update brengt tal van nieuwe verbeteringen naar het toestel. Natuurlijk is er het volledig donkere thema, en heb je de nieuwe zijbalk met handige opties, heeft Oppo het nieuwe Oppo Sans lettertype toegevoegd en krijg je nieuwe opties te zien voor het maken van een schermafbeelding. Tevens kun je na de update op de Oppo A9 (2020) nieuwe gebaren gebruiken en zijn er nog tal van andere verbeteringen.

Voor de Oppo A9 (2020) wordt de update vanaf nu uitgerold in Nederland. Stephen laat wel weten dat er nog wat niet vertaalde teksten in het Chinees tussenzitten. Het kan nog wel even duren voordat deze voor iedereen beschikbaar is. Als de update gedownload kan worden, krijg je hier een melding van.