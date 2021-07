Oppo: deze smartphones krijgen in juli de update naar Android 11

Android 11 is vandaag de dag al voor een hoop toestellen beschikbaar gesteld. Bij Oppo zijn er ook al verschillende smartphones bijgewerkt naar Android 11. Nu deelt de fabrikant een overzicht met de toestellen die in juli bijgewerkt zullen worden.

Updates voor Oppo in juli

Vorige maand verscheen er een juni-updateschema van Oppo. Daarin stond precies welke smartphones een update konden verwachten naar Android 11. Voor bijvoorbeeld de Oppo Reno 4Z, A73, A72 en A52 zijn in de vorige maand bijgewerkt met de update naar Android 11. Nu is er een nieuw schema gepubliceerd met de toestellen van Oppo die in juli een update zullen krijgen naar Android 11 met de nieuwe versie van ColorOS. De A5 en A9 uit 2020 met 3GB RAM zullen niet met de nieuwe versie van ColorOS 11 verschijnen, vanwege de lage hoeveelheid werkgeheugen.

De volgende toestellen zullen vanaf juli bijgewerkt worden met Android 11:

Oppo A53

Oppo A5 (2020)

Oppo A9 (2020)

Oppo A54 (4G)

Oppo A73 (5G)

Oppo A91

Oppo A92

Oppo A93

Oppo Reno 10X Zoom

Wanneer de update beschikbaar is voor je toestel, horen we dat graag van je, liefst samen met een screenshot. Stuur daarvoor ons een mailtje.

