Oppo lijkt offensief te starten tegen Huawei: dit zijn de A52, A72 en A92s

Er zijn weer twee nieuwe smartphones aangekondigd door Oppo. De smartphonefabrikant haalt het doek van de Oppo A52, A72 en de Oppo A92s. We zetten de specificaties van de drie smartphones op een rijtje.

Oppo A92s, A52 en A72 aangekondigd

Oppo heeft het druk deze maand met de aankondigingen. Zagen we eerder al de Find X2 Neo en Lite, zien we nu ook drie nieuwe modellen uit de A-serie. De fabrikant heeft de telefoons de namen Oppo A52, A72 en Oppo A92s meegegeven. Allebei drie de devices zullen als eerst in China uitgebracht worden. Er bestaat een kans dat Oppo ervoor kiest om de modellen ook in Europa uit te brengen, al ontbreekt daarover nog de informatie.

Oppo A52

We beginnen met de Oppo A52. Deze biedt een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm met een 8MP front-camera in de punch-hole. De smartphone heeft een flinke 5000 mAh accu welke met 18W wat sneller opgeladen kan worden. De Oppo A52 biedt een Snapdragon 665 octa-core processor, 8GB RAM en 128GB aan opslagruimte. De vingerafdrukscanner vind je aan de zijkant van de smartphone terug. Ook is er Android 10 met de fijne ColorOS 7.1 skin en is er een aansluiting voor een 3,5 mm headset.

De camera van de Oppo A52 is een quad-camera. Deze bestaat uit een 12 megapixel hoofdcamera, 2 megapixel dieptesensor, 2 megapixel macro-camera en een 8 megapixel groothoeklens. Omgerekend krijgt het toestel een prijs van zo’n 210 euro, dit is het bedrag zonder heffingen en belastingen.

Oppo A72

De Oppo A72 is voorzien van een 6,5 inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 665 processor en 4GB aan werkgeheugen, Qua specificaties en design doet hij veel denken aan de A52, want ook in dit toestel vinden we een 5000 mAh accu terug. De front-camera telt echter 16 megapixel en de camera achterop is ook geüpgraded.

Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdlens, 8MP groothoek, 2MP diepte en 2MP macrolens. Daarbij heeft het testel 128GB aan interne opslagruimte en kan dit uitgebreid worden middels een geheugenkaart. De omgerekende prijs zal rond de 250 euro liggen, al is ook dit bedrag zonder eventuele belastingen en heffingen die hier zouden gelden.

Oppo A92s

Dan is er nog de Oppo A92s. Deze smartphone een 6,57 inch Full-HD+ display met een verversingssnelheid van 120Hz. Interessant is dat de smartphone uitgerust is met een MediaTek Dimensity 800 octa-core chipset, welke ook ondersteuning biedt voor het 5G-netwerk. Er is 6/8GB aan werkgeheugen en 128GB/256GB opslagruimte. In de punch-hole voorop zit een 16MP + 2MP dual-front camera. Achterop is er een 48 megapixel sensor, 8MP groothoek, 2MP macro en 2MP dieptelens.

Ook de Oppo A92s wordt geleverd met Android 10 met de ColorOS 7.1 skin. Daarbij heeft het toestel een 3890 mAh accu en kan ook deze met 18W opgeladen worden. De Oppo smartphone krijgt een prijs van omgerekend zo’n 285 euro zonder belastingen en heffingen.

Huawei

De Chinese fabrikant lijkt met de drie toestellen een offensief te willen starten tegen Huawei. Dit merk heeft het nu lastiger om de toestellen (in Europa) aan de man te brengen door het gemis van Google-diensten. Huawei is een grote naam in mid-end toestellen en hier lijkt Oppo een graantje van mee te willen pikken. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde bron Winfuture komt Oppo met de A52 en A72 naar Europa, en zou dit zeer binnenkort moeten gebeuren.