Oppo A9 (2020) krijgt beveiligingsupdate van april aangeboden

Ben je in het bezit van een Oppo A9 (2020)? Dan is er goed nieuws te melden. De fabrikant is begonnen met het verspreiden van beveiligingsupdate april voor het toestel.

Oppo A9 krijgt april-patch

Er staat een update klaar voor de Oppo A9 (2020). Het toestel van de Chinese fabrikant krijgt de update vanaf nu aangeboden in Nederland, zo weet Stephen aan DroidApp te melden. Dankzij de nieuwe update is het toestel helemaal weer bij de tijd. De beveiligingsupdate van april 2020 dicht namelijk tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem.

Als de update beschikbaar is voor je device, krijg je een melding op je toestel. Eventueel kun je handmatig controleren op updates via het menu met instellingen.