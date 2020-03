Oppo Reno 3 Pro aangekondigd: dit zijn de specificaties

Oppo heeft de Oppo Reno 3 Pro aangekondigd. Deze smartphone is voorzien van een mooie behuizing, vier camera’s, prima specificaties en nog veel meer. We zetten de details op een rijtje.

Oppo Reno 3 Pro aangekondigd

Het Chinese Oppo timmert flink aan de weg. Komende vrijdag hebben we een interessante aankondiging van de Find X2-serie, nu is de Oppo Reno 3 Pro aan de beurt. Overigens is deze naam niet geheel nieuw. In China werd de nieuwe Reno 3 al eerder aangekondigd, maar dit lijkt de internationale versie, welke nu in India is getoond.

Het toestel is voorzien van een 6,4 inch AMOLED-beeldscherm met Full-HD+ resolutie. In de linkerhoek zien we een dual front-camera met 44MP en 2MP sensor. Achterop is een quad-camera geplaatst met 64MP hoofdsensor, 13MP telephoto, 8MP groothoek en 2MP mono-lens. Je kunt gebruik maken van 5x hybrid zoom, de ultra nachtmodus voor de front-camera en nog veel meer opties.

De Oppo Reno 3 Pro wordt aangedreven door een MediaTek Helio P95 octa-core processor. Er is 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB aan opslagruimte. Ook een hoofdtelefoon-aansluiting, 4025 mAh accu, Android 10 met ColorOS skin en NFC.

In India wordt de Oppo Reno 3 Pro uitgebracht voor een bedrag van 369 euro. We hebben Oppo Nederland gevraagd of er meer bekend is over een release in Nederland. Zij laten weten dat op dit moment hier niks over gezegd kan worden. De Reno2-serie werd wel in ons land uitgebracht.

