Oppo werkt aan eigen Smart Tag-tracker zoals Apple en Samsung

Nadat we Tile zagen met een smart tracker waarmee je bijvoorbeeld je portemonnee of sleutelbos terug kunt vinden, werkt ook Oppo aan een dergelijk product. Dit blijkt uit nieuwe foto’s die zijn verschenen.

Oppo komt met Smart Tag tracker

Samsung had eerder de Samsung Smart Tag aangekondigd, een kleine accessoire die onder verschillende omstandigheden van pas kan komen. Je kunt hem bijvoorbeeld in je portemonnee stoppen en zo hem snel, met behulp van de bijbehorende app terugvinden. Ook kun je hem aan je sleutelbos hangen, zodat je ook die snel kunt terugvinden.

Oppo werkt aan een vergelijkbaar product, zo wordt duidelijk uit Chinese bronnen. Er is een foto opgedoken van het apparaatje. Wanneer dit inderdaad dit ontwerp wordt, lijkt het er niet op dat je deze aan je sleutelbos kunt bevestigen. Wel kun je hem zelf opladen via de USB-C aansluiting. Bij de Smart Tag van Samsung en de AirTag van Apple wordt een CR2032 batterij gebruikt. De Oppo krijgt Ultra Wide Band-connectiviteit, wat moet zorgen voor een nauwkeurigere locatietracking.

Het is niet bekend wanneer we het apparaatje gaan zien en of we hem ook in Nederland kunnen verwachten.