Oppo brengt Find X3 Pro toch ook uit met lederen behuizing

Oppo kwam met de Find X3-serie met een reeks smartphones vol mogelijkheden. Bij de Find X2-serie zagen we echter ook een lederen behuizing terug bij het Pro-model, en die komt er nu ook voor de Find X3 Pro.

Find X3 Pro in het leer

De nieuwste high-end smartphone van Oppo hebben we onlangs besproken in de uitgebreide Oppo Find X3 Pro review. De smartphone wordt geleverd met een fris, stijlvol design en uitgebreide mogelijkheden en specificaties. De smartphonefabrikant heeft de Find X3 Pro uitgebracht in twee kleuren (en in sommige regio’s nog in het wit), en daar komt nu een nieuwe stijl bij.

Net als bij de Find X2 Pro zal de Find X3 Pro ook met een lederen behuizing uitgebracht worden. Het gaat om de kleur Cosmic Mocha en heeft zoals de naam al aangeeft een mokka-kleur. Dit model heeft een veganistisch lederen achterkant en komt enkel beschikbaar in de configuratie 12GB/256GB. Rondom het camera-eiland zien we de lichtgouden tint terug, en in de rechterbenedenhoek is het logo van Oppo te vinden.

Vooralsnog hoef je niet direct naar de winkel te rennen. Voorlopig brengt Oppo het toestel in deze kleur alleen in China uit.