‘Oppo wil smartphones voorzien van eigen chipsets’

Oppo zou het pad van Samsung, Huawei en verschillende andere fabrikanten willen volgen. Op termijn moeten smartphones van het bedrijf uitgebracht worden met eigen processoren, waardoor het merk niet meer afhankelijk wil zijn van bijvoorbeeld Qualcomm of MediaTek.

Eigen chipsets van Oppo?

Oppo kennen we al van smartphones, watches en andere apparaten. Volgens nieuwe informatie gaan we Oppo over een tijdje ook kennen van eigen chipsets. Als eerst is het plan om een high-end processor te voorzien van een eigen chipset. Deze zou gebakken zijn op 3nm en zou in 2023-2024 uitgebracht moeten worden. Verschillende andere fabrikanten, zoals Samsung, Apple en Huawei, produceren al zelf chipsets voor hun smartphones. Oppo wil dit nu dus ook, volgens de berichten, en is daarmee minder afhankelijk van andere partijen zoals Qualcomm en MediaTek. De chiptekorten hangen ermee samen.

De Oppo Find X2 Lite

Oppo heeft om het idee te realiseren verschillende voormalige ontwikkelaars aangenomen. Zowel de chipontwikkelaars als verschillende experts op het gebied van AI zijn overgenomen van bedrijven als MediaTek, Huawei en ook Qualcomm. Oppo zou verder van plan zijn om een eigen beeldprocessor te presenteren, waardoor het verder kan gaan met de technologie voor camerafunctionaliteit.

Welke smartphone als eerst met een eigen chipset van Oppo wordt voorzien, dat is nu niet bekend.

