Plus Bricks app: bouw, speel en film je eigen EK voetbal

Het EK voetbal komt eraan. Supermarktketen Plus speelt hierop in met de eigen Plus Bricks app. De applicatie laat je je eigen EK bouwen, spelen en filmen. Hiermee maak je kans op leuke prijzen.

Plus Bricks app

Klanten van supermarkt Plus kunnen tot en met zaterdag 26 juni sparen voor Bricks. Dit zijn poppetjes waarmee je een eigen elftal kunt vullen. Maar het zijn niet alleen poppetjes. Je kunt sparen voor een voetbalveld met spelers, goals, coaches, scoreborden, tribunes, publiek en nog meer zoals een voetbal of VAR monitor. Bij iedere 15,00 euro aan boodschappen krijg je een zakje Bricks.

Bij de spaaractie hoort ook de Plus Bricks app. Met deze applicatie kun je een eigen stop-motion filmpje maken. Je kunt je eigen acties bedenken, foto’s maken, geluiden toevoegen en hier een video van maken, die je vervolgens direct via de app kunt insturen. Degenen met de leukste video’s maken kans op prijzen zoals een voetbalpakket of de hoofdprijs van een Nintendo Switch met FIFA 2021.

Je kunt de Plus Bricks app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

Bron foto’s in artikel:

Plus supermarkt / Google Play Store