Poco F5 en F5 Pro komen 9 mei: dit verwachten we

Er is nieuws over twee nieuwe smartphones van Poco. De Poco F5 en F5 Pro gaan rond, waarbij de aankondiging gepland staat voor 9 mei. Wat kunnen we verwachten?

Poco F5-aankondiging op 9 mei

Dinsdag 9 mei is er een nieuwe aankondiging van Xiaomi-dochter Poco. Hoewel Poco nog altijd zegt een eigen bedrijf te zijn, is de invloed van Xiaomi nog altijd enorm zichtbaar. De fabrikant zal weliswaar op 9 mei de nieuwe Poco F5 en F5 Pro aankondigen; de toestellen kennen we eigenlijk al een soort van.

Als de berichten kloppen, dan is de Poco F5 een rebranding van de Xiaomi Redmi Note 12 Turbo. Dat toestel is enkel voor de Chinese markt uitgebracht. De telefoon krijgt een Snapdragon 7 Gen 2 chipset, een 6,67 inch Full-HD 120Hz scherm en een 5500 mAh batterij. Deze flinke accu kan met een snelheid van 67W worden opgeladen. Voor de camera verwachten we een 64MP hoofdcamera, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Poco F5 Pro

Wat kunnen we verwachten van de Poco F5 Pro? Dit zal een rebranding zijn van de in China uitgebrachte Xiaomi Redmi K60. Dit betekent dat we een 6,67 inch OLED-scherm kunnen verwachten. Dit zal een resolutie leveren van 3200 x 1440 pixels. De Snapdragon 8+ Gen 1 chipset zorgt voor de rekenkracht en er is een 5500 mAh batterij met eveneens 67W laden.

Voor de camera kunnen we dezelfde specificaties verwachten als die van de F5. Echter zal de camera van de Pro beschikken over optische beeldstabilisatie. Beide modellen komen met Android 13 en MIUI 14 op de markt.

Het is niet bekend of de toestellen direct al op de markt komen voor Nederland. Mogelijk kiest Poco voor een aankondiging op een later moment. De Poco F4 kwam hier wel; deze kwam toen hier op de markt voor een prijs van 399 euro. Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.