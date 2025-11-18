    Poco F8-serie komt 26 november: foto’s en eerste details

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Poco presenteerde eerder dit jaar de Poco F7-serie in Singapore. Nu heeft het merk een nieuwe aankondiging gepland staan. Nog dit jaar is de introductie van de Poco F8-serie. We zien foto’s en komen alvast enkele details te weten; zoals de samenwerking met Bose.

    Poco F8-serie is onderweg

    Op 26 november heeft Poco een nieuwe aankondiging gepland staan, en wel voor de nieuwe Poco F8-serie. Uit de tot nu toe bekende informatie, blijkt dat Poco in ieder geval de Poco F8 Ultra en Poco F8 Pro wil laten zien. Voor alle twee de modellen wordt samengewerkt met Bose, wat zal betekenen dat de focus op de geluidskwaliteit komt te liggen. De achterkant van de twee modellen wordt door Xiaomi-dochter Poco al uitgelicht in foto’s. Zo zien we bij het Ultra-model in de camera-module, naast de speakers ook iets van wat op een speaker lijkt.

    Poco F8 Ultra

    In het geruchtencircuit wordt gesproken over een Snapdragon 8 Elite in het Pro-model, en een Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset in de Ultra. De Gen 5 is de nieuwste high-end chipset van Qualcomm, en die komen we bijvoorbeeld al tegen in de OnePlus 15. De Poco F8 Ultra zou een rebranding zijn van de in China uitgebrachte Xiaomi Redmi K90 Pro Max. Als dit klopt, dan komt het toestel met een 6,59 inch AMOLED-scherm, een triple-camera met 50MP hoofdcamera en een 7100 mAh batterij met 100W snelladen.

    Poco F8 Pro

    De aankondiging is in het Indonesische Bali, waar het merk de toestellen wereldwijd zal aankondigen, zo spreekt de teaser. Dan zullen we alle details te weten komen.

