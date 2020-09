Poco X3 vroegtijdig opgedoken: specs, prijzen en foto’s

Volgende week kunnen we de aankondiging van een nieuwe Poco-smartphone verwachten. De Poco X3 zal ook naar Nederland komen en nu al krijgen we meer informatie onder ogen.

Informatie over Poco X3

De Poco X3 NFC, zoals het toestel volledig genoemd zal worden, gaan we op 7 september zien. De telefoon wordt maandag officieel uit de doeken gedaan, zo heeft de fabrikant al bevestigd. Hoewel we al het één en ander te weten zijn gekomen, wordt het dankzij een video op YouTube nog duidelijker. De video is inmiddels offline gehaald, maar op internet gaat het natuurlijk nooit helemaal offline.

Xiaomi Nederland heeft in ieder geval alvast medegedeeld dat de Poco X3 over een Snapdragon 732G processor zal beschikken. Deze upgrade van de 730 is op verschillende gebieden verbeterd en werd deze week pas aangekondigd. Hij is sneller en zorgt voor minder batterijverbruik, zo wordt gesteld.

Volgens de video krijgt de X3 een 6,67 inch LCD-display met een verversingssnelheid van 120Hz en een Full-HD+ resolutie. De smartphone komt op de markt met 64GB en 6GB RAM, al zal er ook een geheugenvariant uitkomen met 128GB. De Poco X3 krijgt een flinke accucapaciteit mee van waarschijnlijk 5100 mAh. Daarnaast is er een quad-camera met LED-flitser en moet er een 20MP front-camera in de punch-hole zitten. De vingerafdrukscanner zit in de zijkant.

Poco zal naar het schijnt twee modellen aankondigen van de X3. De eerste is de normale versie, welke voor omgerekend 190 euro op de markt moet verschijnen. De Poco X3 Premium zou voor 225 euro uitgebracht moeten worden en beschikt dus over onder andere meer geheugen. Alle details horen we op 7 september.