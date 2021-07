Qualcomm presenteert haar eerste eigen smartphone; de EXP21

Qualcomm is een bekende naam in de smartphonewereld. De fabrikant is verantwoordelijk voor de processor in een groot aantal toestellen. Nu presenteert het merk een eigen smartphone met de naam ‘Smartphone for Snapdragon Insiders’ en typenummer EXP21. De telefoon wordt ook in Europa uitgebracht.

Qualcomm met eigen smartphone

Niet alleen processoren komen uit de fabriek van Qualcomm. De fabrikant heeft nu een eigen smartphone aangekondigd. De telefoon is uiteraard voorzien van de Snapdragon 888 chipset van het bedrijf zelf. Voor de realisatie van de smartphone wordt samengewerkt met Asus. Er is 16GB aan werkgeheugen en 512GB aan interne opslagruimte. We zien verder een 6,78 inch OLED-beeldscherm met een resolutie van 2448 x 1080 pixels. Deze biedt een verversingssnelheid van 144Hz. Qualcomm geeft het toestel verder Corning Gorilla Glass Victus mee, net als de 3D Sonic Sensor Gen 2 vingerafdrukscanner.

De Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders, welke ook omschreven wordt als de EXP21, heeft stereo-speakers en komt met een triple-camera. Dit is een 64 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel groothoeklens en een 8 megapixel telelens met 3x optische zoom. Voor de selfies is er een 24 megapixel front-camera. Qualcomm voorziet het toestel verder van een 4000 mAh accu met 65W opladen en ook is Android 11 aanwezig. De telefoon heeft de afmetingen 173,15 x 77,25 x 9,55 millimeter en er is een gewicht van 210 gram.

Qualcomm brengt haar eigen smartphone uit in verschillende landen, waarbij in ieder geval Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, China en de Verenigde Staten op de lijst staan. Meer landen kunnen nog volgen in de toekomst. De prijs komt uit op 1499 dollar. Voor dat geld worden ook Premium Earbuds en de Charging Case meegeleverd, net als een Quick Charge 5 adapter en een case.