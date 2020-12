Radio 2 app bijgewerkt voor Top 2000: bekijk de hele lijst en stel Alert in

Voor de NPO Radio 2 app staat een nieuwe update klaar. Met de Top 2000 in aantocht, is de applicatie hiervoor helemaal in gereedheid gemaakt. Niet alleen kun je de hele lijst bekijken, je kunt ook de Top 2000 Alert instellen.

Top 2000 in Radio 2 app

Je kunt uit de Play Store een update downloaden voor de Radio 2 app van de NPO. Vandaag werd de hele Top 2000 lijst bekend gemaakt van 2020, en natuurlijk ben je benieuwd waar je je favoriete tracks terug kunt vinden. De hele lijst van dit jaar kun je vanaf nu bekijken in de NPO Radio 2 app. Maar er is meer.

Top 2000 Alert

In de Radio 2 app heb je nu direct toegang tot de hitlijst. Wanneer je op Top 2000 Alert klikt, zie je deze lijst tevoorschijn komen. Hier kun je sorteren op de dag, waarbij je ook ziet welke tracks er in welk uur worden afgespeeld. Daarbij kun je ook de zoekfunctie gebruiken en zo direct naar je favoriete artiest of nummer navigeren. In de app is de handige Top 2000 Alert er om een melding uit te sturen als je favoriete track er bijna aankomt. Vlak voordat het nummer start, krijg je hier dan een notificatie van op je smartphone, zodat je deze niet hoeft te missen.

Via de navigatiebalk onderin beeld, vind je ook de Top 2000-functie. Hier kun je onder andere statistieken openen van de hitlijst. Je ziet dan de grootste stijgers en dalers, hoe de platen scoorden in de afgelopen jaren (van 1999 tot nu) en welke hits het meest geliefd waren in een bepaalde gemeente.

Downloaden

Je kunt de Radio 2 app van de NPO downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.