Samsung met beveiligingsupdate maart 2022: 17 eigen patches

Samsung over maart-update

Voor enkele modellen heeft Samsung de maart-update al uitgerold. Begin deze week is deze officieel vrijgegeven door Google zelf. Bovenop de patches van Google, zijn ook eigen patches van Samsung toegevoegd. Die worden nu door de fabrikant toegelicht, zodat we een beter beeld krijgen van wat er gefixt is met beveiligingsupdate maart 2022.

In totaal heeft Samsung zelf 17 patches bovenop de Google-patches toegevoegd. De weer-app en widget in Android 11 heeft een kwetsbaarheid die is aangepakt. Daarbij was een lek gevonden die een snelkoppeling op het startscherm kon plaatsen, zonder dat je hier als gebruiker toestemming voor had gegeven. Tot slot is een zwakke plek gevonden in het vergrendelscherm, waarbij het mogelijk was om zonder limiet wachtwoorden proberen te gokken.

De update zal in de komende tijd beschikbaar gesteld worden voor verschillende modellen. Krijg je de update binnen, stuur ons dan een mailtje met een screenshot!

