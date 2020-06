Samsung gaat One UI 2.5 voorzien van advertenties op vergrendelscherm

Verschillende fabrikanten proberen een zakcentje te verdienen door advertenties in apps en hun interface te tonen. Xiaomi is hier een bekend voorbeeld van. Samsung lijkt deze stappen nu ook te nemen.

Samsung met ads

Samsung is van plan om advertenties te tonen in haar eigen apps. Dit wordt duidelijk uit gelekte screenshots die van de nieuwste versie van de skin zijn verschenen. In One UI 2.5 zal de fabrikant beginnen met het tonen van reclame op verschillende plekken in de skin. Als we afgaan op de geruchten worden deze advertenties alleen getoond op toestellen in de Galaxy M-serie en A-serie.

Op het voorbeeld zie je het vergrendelscherm met een reclame, en laat deze een timer zien van 15 seconden. Daarna kun je pas de telefoon ontgrendelen. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat dit een standaard procedure wordt voor het ontgrendelen van je toestel. Misschien dat Samsung hier een beloning tegenoverzet.

Samsung lijkt serieus werk te maken van advertenties in haar eigen apps. Zo zien we in de weer-app op de Galaxy een reclamebanner. In de voorbeelden gaat het om Koreaanse beelden en is het op dit moment niet bekend of Samsung het ook op internationale toestellen toe gaat voegen.

