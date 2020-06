Samsung voegt 29 extra fixes toe aan beveiligingsupdate juni 2020

Iedere maand wordt door Google een nieuwe beveiligingsupdate vrijgegeven voor Android. Verschillende fabrikanten, zoals Samsung, voegen hier ook nog hun eigen patches aan toe. Daarover krijgen we nu meer details.

Samsung over patch van juni

De maand juni is begonnen en dus heeft Google al de beveiligingsupdate van juni 2020 vrijgegeven. Fabrikanten voegen hier zelf ook nog hun patches aan toe, dit zijn patches die specifiek bedoelt zijn voor de toestellen van dat merk. De update van Samsung wordt uitgebreid met 29 nieuwe patches die toegevoegd zijn. Deze komen bovenop die van Google, dat zijn er deze maand 34.

Er zijn verschillende patches die Samsung meelevert. Er wordt allereerst een issue opgelost met de Music Share-functie, die we bijvoorbeeld tegenkomen op de Galaxy S20-serie, en andere toestellen met de One UI 2.1 skin. Daarbij is er een lek gedicht bij toestellen met een Exynos 7570 chipset. Deze processor vinden we terug in de Galaxy Xcover 4 en Galaxy J3 (2017).

Samsung belooft ook verbeteringen voor het startscherm, de Veilige Map en voor de DeX Mode op verschillende Galaxy-toestellen. Ook verschillende andere optimalisaties zijn door Samsung doorgevoerd. De update wordt vanaf nu uitgerold naar meer toestellen, al is hij er al voor de Galaxy A50 en Galaxy Note 8. Krijg je hem binnen op je smartphone, stuur ons dan zeker een mailtje met een screenshot!

