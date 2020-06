Samsung geeft Galaxy A50 en Note 8 de beveiligingsupdate van juni

Als eerste fabrikant heeft Samsung de beveiligingsupdate van juni klaargezet voor een toestel. De Galaxy A50 ontvangt de nieuwste patch vanaf nu, met als de Galaxy Note 8.

Juni-patch voor Galaxy A50

Vanochtend schreven we over beveiligingsupdate juni 2020 die nu beschikbaar is gesteld door Google. De update kan nu door fabrikanten aangepakt worden om deze te optimaliseren voor hun devices. Samsung is hier ook mee begonnen, en stelt de update vanaf nu beschikbaar voor één van haar toestellen.

De Samsung Galaxy A50 is de eerste smartphone die de nieuwste patch aangeboden krijgt, zo laten DroidApp-lezers Stijn en R. van der Werf ons weten. De update heeft een grootte van 121,3MB en kan vanaf nu binnengehaald worden. De update pakt zover bekend alleen de kwetsbaarheden aan in de beveiliging en brengt geen nieuwe features.

Goed om te weten is dat dezelfde update inmiddels ook uitgerold wordt naar de Samsung Galaxy Note 8, zo laat Hans ons weten. Ook hierbij worden geen andere verbeteringen doorgevoerd

De update wordt vanaf nu aangeboden. Als deze beschikbaar is voor jouw Galaxy A50, dan krijg je een notificatie op je toestel.

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 314,00 euro