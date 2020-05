Samsung Galaxy A51 krijgt grote One UI 2.1 update vol nieuws

Er wordt een nieuwe update verspreid voor de Samsung Galaxy A51. Het toestel van de Koreaanse fabrikant krijgt de nieuwe One UI 2.1 skin. Daarbij horen ook een reeks nieuwe functies die je eerder op de toptoestellen terugzag.

Galaxy A51 krijgt One UI 2.1 update

Gebruikers van de Samsung Galaxy A51 kunnen een flinke update binnenhalen voor hun toestel, zo laat DroidApp-lezer Carlo weten. De One UI 2.1 skin, die we eerder zagen bij de Galaxy S20-, S10-serie en nog een aantal andere toestellen, vinden we nu ook op de Galaxy A51. Het gaat om een grote update met een grootte van circa 1,5GB en deze vind je vanaf nu in Nederland. Allereerst brengt de update een nieuwere security-patch. Nadat de laatste beveiligingsupdate stamt uit februari, is nu beveiligingsupdate april 2020 meegeleverd.

One UI 2.1 brengt een hoop kleine aanpassingen en verbeteringen in de interface. Daarbij heeft het merk opties toegevoegd waarmee het toestel kan communiceren met andere Samsung-apparaten. Hiervoor kun je Quick Share gebruiken voor het uitwisselen van bestanden en Music Share voor het delen van muziek.

Samsung heeft in One UI 2.1 ook de galerij-app uitgebreid met vernieuwingen, we zien optimalisaties in de AR Emoji en nieuw op de Samsung Galaxy A51 is de schermrecorder, waarmee je een video op kunt nemen van wat er op je scherm gebeurd. De nieuwe functies in de galerij maken het bijvoorbeeld mogelijk om vergelijkbare afbeeldingen te groeperen en ook is de zoekfunctie verbeterd. Verschillende albumgroepen kunnen ook samengevoegd worden.

De update voor de Samsung Galaxy A51 wordt vanaf nu uitgerold. Als deze beschikbaar is, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone. Wil je alles lezen over dit toestel, lees dan zeker onze uitgebreide Samsung Galaxy A51 review.