Rapport: Samsung Galaxy A51 is best verkochte Android-smartphone van Q1 2020

Samsung doet nog steeds goede zaken met de Galaxy A-serie. De eerder uitgebrachte Samsung Galaxy A51 is de best verkochte smartphone van het eerste kwartaal van 2020, zo blijkt uit een rapport.

Galaxy A51 boert goed

Onderzoeksbureau Strategy Analytics heeft een rapport naar buiten gebracht over de smartphoneverkopen over het eerste kwartaal van dit jaar. In Q1 2020 hebben we wereldwijd gezien vooral toestellen van Xiaomi en Samsung gekocht, zo blijkt uit dit rapport. In de top 6 komen we namelijk enkel toestellen van deze twee fabrikanten tegen. Duidelijk wordt ook dat consumenten steeds vaker kiezen voor mid-end toestellen, in plaats van high-end smartphones die doorgaans steeds maar duurder worden.

Als we kijken naar ook de niet-Android toestellen blijkt ook Apple populair en is de iPhone 11 de best verkochte smartphone te zijn.

In 86 procent van alle verkochte smartphones, ging het om een Android-device. De meestverkochte smartphone in het eerste kwartaal van 2020 is de Samsung Galaxy A51, die we eerder uitgebreid hebben behandeld in de Galaxy A51 review. Op een tweede plaats vinden we de Xiaomi Redmi 8 terug, gevolgd door de Samsung Galaxy S20+. Daarbij zien we ook de Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi Note 8 en Galaxy A20s terug. Niet alle toestellen zijn verkrijgbaar in Nederland.

Met deze cijfers is 2,3 procent van alle verkochte smartphones een Galaxy A51. Vooral in Europa en Azië is dit toestel populair, zo meldt het rapport. Bij 1,7 procent van de verkochte toestellen gaat het om een Samsung Galaxy S20+.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro