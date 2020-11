Samsung gaat stoppen met eigen vertaal-app S Translate

Samsung zet een punt achter de eigen vertalings-app S Translate. De applicatie die sinds 2015 aangeboden wordt op toestellen, houdt op te bestaan.

Google heeft Translate, maar Samsung heeft ook een eigen vertaaldienst. Sinds de Galaxy S5 op de markt kwam, in 2015, heeft de fabrikant verschillende toestellen uitgerust met S Translate. Per 1 december stopt Samsung met de dienst, waarna hij op zwart gaat. Samsung laat weten dat de dienst niet langer meer voortgezet kan worden vanwege het operationele beleid.

Bixby Vision

In plaats van S Translate kunnen gebruikers aan de slag met de Google Translate app. Daarnaast is er ook nog een vertaal-mogelijkheid aanwezig in Bixby Vision. Zuid-Koreaanse gebruikers van S Translate hebben de volgende mail gehad over het stoppen van de dienst:

In the meantime, we would like to thank those who have used the S Translator service. We inform you that the above service, which has given us a lot of interest and love, can no longer be provided due to the company’s operating policy. Upon termination of this service, your personal information collected for the purpose of providing the service will be destroyed without delay in order to protect your personal information.