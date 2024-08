Samsung Galaxy A06 laat zich zien op foto

Foto’s die zijn uitgelekt, laten de nieuwe instapper van Samsung zien. Dankzij Evleaks zien we de Samsung Galaxy A06 in volle glorie. Eerder doken er al geruchten op over dit toestel.

Galaxy A06 op foto’s

De nieuwe Samsung Galaxy A06 is uitgelekt op foto’s. Het lek is afkomstig van Evan Blass, die foto’s van de nieuwe telefoon deelt. Op de foto die gedeeld wordt, zien we het toestel in het wit en in het blauw.

De smartphone in kwestie zal uitgebracht worden in het betaalbare segment. Eerder verscheen de smartphone al in het geruchtencircuit door een bezoek aan de keuringsinstantie. Naar verwachting krijgt de Galaxy A06 een 5000 mAh batterij, ondersteuning voor 4G en de afmetingen 167,3 x 77,31 millimeter.

We verwachten in de komende tijd meer informatie over de Samsung Galaxy A06.