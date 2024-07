Samsung Galaxy A06 verschijnt bij keuringsinstantie

Een keuringsinstantie heeft bezoek gehad van een nieuwe smartphone. Het is de Samsung Galaxy A06 die voorbijkomt in het geruchtencircuit.

Samsung Galaxy A06 komt langs

De Samsung Galaxy A06 is langs geweest bij een keuringsinstantie. We komen hierdoor het nodige te weten over deze nieuwe instapsmartphone. Recent heeft FCC de telefoon op bezoek gehad. Hierbij wordt duidelijk dat het toestel een batterijcapaciteit krijgt van 4855 mAh, wat overeenkomt met een typische waarde van 5000 mAh. Maar er is meer bekend over de smartphone.

Qua connectiviteit biedt de Galaxy A06 dual-band WiFi, Bluetooth en 4G. Helaas is er geen ondersteuning voor 5G, aangezien de chipset dit niet ondersteunt. In termen van afmetingen meet de Galaxy A06 167,3 x 77,31 mm in hoogte en breedte, wat hem iets compacter maakt dan de A05. Het is echter nog onbekend hoe dik het toestel precies is. Dit verschil in afmetingen is een van de eerste fysieke veranderingen die we zien tussen de twee modellen.

Hoewel dit momenteel alle bekende details zijn, verwachten we dat er snel meer informatie beschikbaar komt. De Galaxy A06 bevindt zich immers nog in de certificeringsfase, wat betekent dat verdere specificaties en functies binnenkort onthuld kunnen worden.