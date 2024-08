Samsung Galaxy A06 specificaties zijn uitgelekt; toestel ook in geel

Nadat we eerder deze week al informatie hadden gedeeld over de Samsung Galaxy A06, krijgen we nu nog meer informatie. We zien daarbij ook meer foto’s.

Galaxy A06 laat zich opnieuw zien

We krijgen meer informatie over de nieuwe Samsung Galaxy A06 te weten. Het merk zal binnenkort de nieuwe instap-smartphone officieel presenteren. Eerder zagen we het toestel al in navy blauw en in het wit, nu komt daar de gele kleur bij. Aan de achterkant is de telefoon voorzien van een reliëf van verticale strepen.

Dit is niet het enige nieuws, we komen ook meer specificaties te weten over de telefoon. Samsung zal de Galaxy A06 uitrusten met een 6,7 inch LCD-scherm, welke een HD+ resolutie biedt. De smartphone krijgt de Helio G85 chipset mee van MediaTek. De 50 megapixel hoofdcamera wordt bijgestaan door een 2 megapixel lens. Voorop is een 8 megapixel front-camera geplaatst. Deze eigenschappen komen overeen met de vorig jaar verschenen Galaxy A05. Tot slot verwachten we ook bij dit toestel een 5000 mAh batterij met 25W laden.

Mogelijk presenteert Samsung de nieuwe telefoon volgende maand.