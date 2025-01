Samsung geeft Galaxy A12 niet langer meer updates

Samsung heeft de updatelijst bijgewerkt met nieuwe informatie. Dat heeft consequenties voor bepaalde toestellen. In dit geval voor de Samsung Galaxy A12. Die smartphone krijgt niet langer meer updates.

Geen updates meer voor Galaxy A12

Het is over en uit met updates voor de Samsung Galaxy A12. Eén keer in de zoveel tijd werkt Samsung het updateoverzicht bij met de plannen voor updates. Het gaat hierbij om updates voor zowel smartphones en tablets. Wijzigingen zijn nu doorgevoerd in de updateplannen voor de Samsung Galaxy A12.

We schreven een aantal jaar geleden over deze smartphone. De Galaxy A12 is namelijk de best verkochte smartphone van 2021. De smartphone kenmerkte zich door een prima prijs-kwaliteitverhouding met een prijskaartje van minder dan 200 euro. Het toestel werd in 2020 uitgebracht, waarbij vier jaar updates werden beloofd. Die eindigen nu.

Dat de updates stoppen, betekent niet direct dat het toestel gelijk onveilig is. Wel kan het op de langere termijn verstandig zijn om te kijken naar een opvolger. In de betaalbare A-serie van Samsung is dat inmiddels de Samsung Galaxy A16.