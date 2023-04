Samsung Galaxy A24 lekt volledig uit: renders en specificaties

We hebben al vaker wat voorbij zien komen van de Samsung Galaxy A24, en ook vandaag is dat het geval. Het toestel zal binnenkort officieel aangekondigd worden en nu zien we renders, samen met de specificaties van de A24.

Galaxy A24 ins- en outs

Samsung heeft onlangs het middensegment uitgebreid met een aantal modellen zoals de Galaxy A34 en de Galaxy A54. Tevens is het merk actief in het meer betaalbare segment met de Galaxy A14. Binnenkort kunnen we daar naar alle waarschijnlijkheid een andere telefoon aan toevoegen; de Samsung Galaxy A24. De smartphone gaat al enige tijd rond in het geruchtencircuit. Dankzij de informatie die we nu hebben, kunnen we duidelijke beelden delen, samen met de specs van het toestel.

De Samsung Galaxy A24 krijgt naar verluidt een AMOLED-scherm met een grootte van 6,5 inch. Deze moet een 90Hz verversingssnelheid bieden, samen met een Full-HD+ resolutie. Aan de voorkant zal een 13 megapixel camera zorgen voor het maken van selfies, terwijl we aan de achterkant aan de slag kunnen met een triple-camera. Deze bestaat uit een 50 megapixel lens, een 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrosensor.

Het geheel wordt draaiende gehouden door de MediaTek Helio G99 chipset, welke bijgestaan wordt door 4GB aan werkgeheugen en 128GB interne opslagruimte. De Samsung Galaxy A24 verschijnt met een 5000 mAh batterij, welke met een kracht van maximaal 15W opgeladen kan worden. Samsung voorziet de Galaxy A24 direct van Android 13 met de One UI 5 skin. De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de zijkant en ook zal er een 3,5 millimeter aansluiting voor een hoofdtelefoon aanwezig zijn.

Gezien de prijsklasse zal de Galaxy A24 voorzien zijn van een plastic behuizing. De afmetingen zouden uitkomen op 162,1 x 77,6 x 8,3 millimeter. Het gewicht komt uit op 195 gram. Volgens geruchten zou Samsung de telefoon nog deze maand aan willen kondigen.

De foto bovenaan het artikel toont de Galaxy A54