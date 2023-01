Samsung Galaxy A24 foto’s verschenen: krijgt het nieuwe 2023-design

Samsung slaat een nieuwe weg in met het design van haar smartphones. Dit gaan we onder andere terugzien bij de Samsung Galaxy S23-modellen. Nu zien we ook foto’s van de nieuwe Galaxy A24, en ook dat toestel zal het nieuwe design krijgen.

Galaxy A24 krijgt nieuw design

We schreven maandag al over de nieuwe Samsung Galaxy A24. De nieuwe betaalbare telefoon van het Zuid-Koreaanse merk krijgt namelijk een MediaTek chipset mee vanuit de fabriek. Interessant nieuws is er nu nog meer over het nieuwe toestel. Waar het eerder erop leek dat er in verschillende series geen nieuwe Galaxy A-smartphone komt, lijkt dit vooralsnog niet te gelden voor de Galaxy A24. De smartphone wordt nu uit de doeken gedaan door The Tech Outlook, waarbij foto’s gedeeld worden van de nieuwe telefoon.

Duidelijk is dat Samsung voor een bekend ontwerp kiest, waarbij er niet een cameramodule is, maar de achterkant drie losse lenzen bevat. Deze designwijziging gaan we ook al terugzien bij de volledige reeks uit de Samsung Galaxy S23-serie, waar eerder alleen de Ultra drie losse lenzen had.

Als de geruchten kloppen, dan kunnen we in de Galaxy A24 straks een OLED-scherm verwachten. Verder zullen we ongetwijfeld in de komende tijd meer informatie te weten komen over de smartphone uit het betaalbare segment.