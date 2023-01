Samsung komt op 1 februari ook met Galaxy Book 3 (Ultra)

Samsung lijkt op 1 februari groots uit te pakken met nieuwe producten. Waar we al de bevestiging hebben van de Samsung Galaxy S23-serie, lijkt het erop dat we nog één of meerdere producten kunnen verwachten. De nieuwe berichten hebben het over de Samsung Galaxy Book 3 Ultra.

Galaxy Book 3 Ultra opgedoken

Nog iets meer dan een week te gaan, en dan krijgen we de nieuwe producten van Samsung te zien. De fabrikant komt in het nieuws met de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie, maar nu ook met een ander product. De verwachting is dat Samsung het portfolio op 1 februari ook uitbreidt met vijf nieuwe laptops, zo melden nieuwe bronnen. De namen van de modellen zijn ook al opgedoken; de Galaxy Book 3, Book 3 Pro en de Book 3 Ultra.

Van de Galaxy Book 3 Ultra wordt verwacht dat de laptop beschikt over een 16,0 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2880 x 1800 pixels. Het gewicht zou uitkomen op 1,8 kilogram en een beperkte dikte van 17 millimeter. Aanwezig zal de nieuwe Intel i9-processor zijn, maximaal 32GB LPDDR5 RAM en 1TB opslag. Voor de grafische zaken gebruikt de Ultra een NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU. De batterij krijgt vermoedelijk een capaciteit van 76Wh en een oplaadsnelheid van 136W. Ook Windows 11 is op de laptop te vinden. Er gaan geruchten over een slot voor een S Pen, maar daarover ontbreekt nog verdere informatie.

Over de Samsung Galaxy Book 3 Pro wordt ook het één en ander al genoemd. Hierbij zou een 14- en een 16-inch model uitgebracht worden van de Pro. Er is keuze uit een Intel Core i5 of een i7, 16GB aan werkgeheugen en een SSD-opslagruimte van maximaal 1TB. De grafische kaart betreft er eentje van Intel; de Iris Xe. Het 14-inch model krijgt een 63Wh batterij, het grotere model een 76Wh. We krijgen vermoedelijk op 1 februari alle details te weten, samen met natuurlijk de Galaxy S23-serie, waarover in de afgelopen weken al veel is uitgelekt.