‘Nieuwe betaalbare Samsung Galaxy A24 krijgt MediaTek-chipset’

Eerder verscheen het nieuws dat Samsung de Galaxy A-serie wil uitdunnen. Wel zal er een nieuwe Galaxy A24 aankomen, zo lijkt het nu. Over de smartphone is nu het één en ander aan informatie verschenen.

Samsung Galaxy A24 onderweg

Waar we in de S-serie eerst nog een ’23’ model gaan zien, zijn we bij de Galaxy A-serie al een model verder. Daar kunnen we binnenkort de AX4 modellen verwachten. Het eerste model in die lijn is al gepresenteerd; de Galaxy A14, welke uitgerust is met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Onlangs is bekend geworden dat Samsung de Galaxy A-serie wil uitdunnen, en dat er dus minder A-serie toestellen verschijnen. Een toestel in de A20-serie zou toch mogelijk nog uitgebracht gaan worden; de Galaxy A24.

De Samsung Galaxy A24 is opgedoken in een benchmark van Geekbench. Vooropgesteld; niet zelden geven benchmarks lang niet altijd de juiste informatie, dus laten we een slag om de arm houden. Wel interessant is dat duidelijk het modelnummer SM-A245F genoemd wordt, welke wijst naar de Galaxy A24. Volgens de informatie krijgt het toestel een MediaTek Helio G99 chipset, welke in tegenstelling tot de Galaxy A14 geen 5G-ondersteuning biedt.

Volgens berichten kan de Galaxy A24 4GB aan RAM-geheugen verwachten, samen met een 50 megapixel camera en een 5000 mAh batterij. Of de telefoon überhaupt uitgebracht wordt, en of deze dan in Nederland verschijnt, dat is nu nog niet bekend.