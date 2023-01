Samsung deelt eerste plannen voor One UI 5.1 update

Samsung werkt aan een nieuwe versie van haar eigen softwarelaag. One UI 5.1 zal binnenkort verschijnen, en nu wordt duidelijk welke plannen het bedrijf heeft met het updaten van bestaande toestellen naar One UI 5.1.

One UI 5.1 updateplannen

Met Android 13 kwam One UI 5 ook uit, de nieuwe softwareversie van Samsung zelf, over Android. Met de volgende grote update naar Android 14, zullen we One UI 6 gaan zien, maar tussendoor worden ook nog met regelmaat updates uitgerold, zo zagen we ook bij eerdere One UI-versies. Dat is nu ook het geval, waar we binnenkort One UI 5.1 kunnen verwachten. Deze versie zal als eerst te vinden zijn op de Galaxy S23-serie, die gisteren nog op tal van foto’s uitlekte.

Camera Controller

Echter zullen ook bestaande toestellen de update krijgen. Eerder werd al duidelijk dat Samsung de update ook test voor de modellen uit de Galaxy S22-serie. De nieuwste software-update van de Galaxy Watch 5 verwijst in de changelog naar verschillende nieuwe functies die op hun beurt weer verwijzen naar One UI 5.1. Zo zorgt de Camera Controller-optie ervoor dat je vanaf je (Samsung-) smartwatch met je Galaxy foto’s kunt maken, waarbij het ook mogelijk moet zijn om bijvoorbeeld in te zoomen.

In principe kan gezegd worden dat de toestellen die de Camera Controller zullen ondersteunen, ook de update zullen krijgen naar One UI 5.1. Het gaat om toestellen die uitgebracht zijn na de Galaxy S20 en Z Flip. Dit betekent dat de volgende modellen de update kunnen verwachten;

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy Z Flip

Galaxy A-serie

Onbekend is op dit moment of Samsung ook toestellen uit de Galaxy A-serie gaat updaten naar One UI 5.1. Gezien het verleden van het updatebeleid van Samsung, hoeven we hier haast niet over te twijfelen. Zo verwachten we dat de update ook zijn weg zal vinden naar bijvoorbeeld de Galaxy A53 en andere modellen. Mogelijk geeft Samsung daar binnenkort meer informatie over. Datzelfde hopen we voor FE-modellen zoals de Galaxy S21 FE en de S20 FE.

We hopen dan ook meer te weten te komen over de nieuwe functies die One UI 5.1 met zich meebrengt.

