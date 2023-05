Samsung Galaxy A34 krijgt grote mei-update met verbeteringen

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy A34. De nieuwste smartphone uit het middensegment wordt bijgewerkt met verschillende verbeteringen voor de camera en galerij, en een nieuwe security-patch.

Mei-update voor Samsung Galaxy A34

Samsung heeft voor de Galaxy A34 een nieuwe update beschikbaar gesteld. De update die je vanaf nu kunt downloaden voor de nieuw uitgebrachte smartphone, brengt verschillende verbeteringen. Allereerst zien we beveiligingsupdate van mei die toegevoegd wordt. Een fijne verbetering, want de Galaxy A34 werd op de markt gebracht met de patch van februari.

Niet alleen de beveiligingsupdate wordt nieuw toegevoegd. In de changelog zien we namelijk ook verbeteringen voor de galerij en de camera. Deze hebben betrekking op een nieuwe feature die we kennen van andere Samsung-telefoons. Gebruikers kunnen namelijk de Image Clipper gebruiken. Hiermee kun je een onderwerp in je foto ingedrukt houden, waarna deze virtueel uitgesneden wordt. Vervolgens kun je het object los opslaan, of bijvoorbeeld als sticker verzenden in WhatsApp of een andere app.

De update voor de Samsung Galaxy A34 kun je vanaf nu downloaden. Als je deze binnen kunt halen, krijg je hier een melding van op je smartphone. De update is ruim 1GB groot.