Samsung Galaxy A35: overzicht met specificaties uitgelekt

We komen steeds meer te weten over de Samsung Galaxy A35. De nieuwe smartphone in het middensegment wordt in maart verwacht. Voor de aankondiging zijn nu de specificaties al verschenen van het nieuwe toestel.

Specs van Galaxy A35

We maken vandaag beter kennis met de nieuwe Samsung Galaxy A35. Het nieuwe toestel van de fabrikant zal samen met de Samsung Galaxy A55 aangekondigd worden. Naar verluidt wordt die smartphone al goedkoper dan de huidige Galaxy A54 en zijn ook daarvan al de nodige details online verschenen. Nu dus ook van het andere toestel. Volgens eerdere berichten zou Samsung de nieuwe modellen in maart willen presenteren, deze maand dus. Deze Galaxy A35 zal de huidige Galaxy A34 opvolgen.

De nieuwe Samsung Galaxy A35 zou uitgerust worden met een Exynos 1380 processor. Er kan gekozen worden uit 6GB of 8GB werkgeheugen met 128GB/256GB aan opslagruimte. Natuurlijk komt het toestel met Android 14 op de markt, samen met de One UI 6.1 skin. Samsung geeft de Galaxy A35 een 6,6 inch Full-HD+ AMOLED-scherm. Deze krijgt een verversingssnelheid van 120Hz en dat is zeker niet standaard bij een toestel uit dit segment. Zelfs bij een iPhone 15 moet je het nog doen met 60Hz.

Samsung geeft de Galaxy A35 een 5000 mAh batterij mee, welke met 25W opgeladen kan worden. Er zijn drie camera’s aanwezig op het toestel. Dit is een 50 megapixel hoofdcamera (f/1.8), samen met een 8 megapixel groothoeklens en een macrolens van 5 megapixel. De front-camera is een 13 megapixel lens. De Galaxy A35 krijgt ook een IP67-certificatie en daarmee is het toestel erg compleet uitgerust voor zijn segment.

Tot slot is de Samsung Galaxy A35 er in de kleuren ijsblauw, lemon, lila en navy. De prijs zou starten bij 389 euro op de Europese markt. Wel kan de prijs per EU-land nog enkele tientjes schelen, zo benadrukt de bron. Wil je de variant met 8GB RAM dan begint de prijs bij 459 euro. We verwachten in de komende weken meer informatie vanuit de fabrikant zelf, in de vorm van een aankondiging.