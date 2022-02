Android 12 wordt uitgerold voor Samsung Galaxy A42

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy A42. De telefoon wordt door de fabrikant geüpdatet naar Android 12, de nieuwste Android-versie.

Galaxy A42: Android 12 staat klaar

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van de Samsung Galaxy A42. Samsung heeft voor het toestel een nieuwe update klaargezet die een hoop verbeteringen brengt. Ricardo laat aan DroidApp weten dat Android 12 voor het toestel is verschenen. De update is vanaf nu te downloaden in Nederland en België.

Samen met de update naar Android 12 levert de fabrikant nog meer mee. We zien de nieuwe One UI 4 skin, die gebaseerd is op Android 12. De kleuren in de interface worden bijvoorbeeld aangepast op de kleuren van de achtergrond. Daarnaast heb je meer privacy-instellingen, waarbij je een app bijvoorbeeld niet je exacte locatie kunt geven, maar een schatting kunt geven. Daarnaast zijn er nog vele andere verbeteringen.

De update wordt vanaf nu aangeboden voor de Samsung Galaxy A42. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.