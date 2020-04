Samsung Galaxy A50 krijgt de beveiligingsupdate van april 2020

Samsung is deze week goed bezig met het uitrollen van de allernieuwste security-patch voor haar toestellen. Nu is de Samsung Galaxy A50 aan de beurt die de update van april krijgt.

Galaxy A50 krijgt april-patch

Voor de Samsung Galaxy A50 wordt een nieuwe update uitgerold, zo laat DroidApp-lezer Ricardo ons weten. De fabrikant geeft het vorig jaar uitgebrachte toestel de beveiligingsupdate van april 2020. Met deze update wordt de beveiliging van het toestel verder verbeterd. Dit betekent dat er enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem zijn opgelost.

Zover bekend worden er met de update verder geen andere nieuwe functies toegevoegd of veranderingen gebracht. We schreven vandaag dat de update pas vrijgegeven is, maar Samsung is in de afgelopen dagen al bezig geweest met het uitrollen van de update voor verschillende devices.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone.