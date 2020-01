Samsung start Android 10-test voor 5 smartphones; waaronder A40 en A50

Samsung zal voor verschillende smartphones de update verspreiden naar Android 10. Voor het zover is, worden eerst testen uitgevoerd. De fabrikant is nu begonnen met het testen van Android 10 voor vijf andere smartphones.

Samsung test Android 10

Voor diverse smartphones is de update naar Android 10 al uitgebracht. Zo ook bij Samsung, waarbij de update voor de Note 10- en Galaxy S10-serie beschikbaar is gesteld. Voor diverse andere toestellen wordt de update naar Android 10 binnenkort verwacht. Voor ieder toestel moet de nieuwe Android-versie ook getest worden, en daar gaat Samsung ook in 2020 mee verder.

Uit de firmware-gegevens blijkt dat Samsung voor vijf toestellen is begonnen met het testen van Android 10. Het gaat om de volgende vijf smartphones; de Samsung Galaxy A50, Galaxy A40, Galaxy A6, Galaxy A6+ en Galaxy A7 (2018). Bij alle vijf de telefoons gaat het om interne testen, het is dus daarvoor niet mogelijk om je aan te melden als tester.

Als we afgaan op de informatie uit de eerder verschenen roadmap, dan duurt het nog even voordat de toestellen de update naar Android 10 krijgen. In april komt deze voor de Galaxy A40, Galaxy A6 en A7 (2018), terwijl de A6+ en A50 in mei de update zullen krijgen. Echter kan de timing hiervan altijd nog veranderen, dus we houden de berichtgeving uiteraard in de gaten.

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 259,00 euro

Samsung Galaxy A6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 209,00 euro