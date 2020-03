Samsung Galaxy A50 krijgt beveiligingsupdate maart 2020 aangeboden

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor de Samsung Galaxy A50. De smartphone die vorig jaar door het bedrijf werd uitgebracht, krijgt de patch van maart 2020.

Galaxy A50: update van maart

Iedere maand wordt de Samsung Galaxy A50 bijgehouden met beveiligingsupdates. Dit in tegenstelling tot de recent uitgebrachte opvolger, de Galaxy A51. Stijn, Jarno en Ricardo laten aan DroidApp weten dat de Galaxy A50 de beveiligingsupdate van maart 2020 nu binnenkrijgt.

De update voor het toestel brengt tevens nog meer verbeteringen. Volgens de changelog is de stabiliteit van de camera verbeterd. Daarbij is de fotokwaliteit van het toestel beter na de update en datzelfde geldt voor de WiFi-verbinding die stabieler moet zijn. De update heeft een grootte van 138,35MB en wordt via het toestel aangeboden. Als de update beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je toestel.