Samsung Galaxy A51: drie redenen waarom dit toestel een aanrader is (adv)

Samsung heeft sinds enige tijd de Galaxy A51 uitgebracht in Nederland. De smartphone kenmerkt zich door een mooi design en prima specificaties voor een nette prijs. Waarom is dít nou het toestel welke je moet hebben?

Voordelen van de Galaxy A51

Samsung is al jarenlang actief in de betaalbare middenklasse met de A-serie. Begin dit jaar kwam daar de Samsung Galaxy A51 bij, de opvolger van de A50. Samsung heeft gewerkt aan verschillende verbeteringen zodat het toestel nog prettiger is te gebruiken, zo blijkt ook uit de Samsung A51 specs.

De Galaxy A51 heeft vrijwel alles in huis, waardoor je niet perse nog meer geld hoeft uit te trekken voor een toestel. Er is een 6,5 inch AMOLED-scherm met een Full-HD+ resolutie met geïntegreerde vingerafdrukscanner, een geavanceerde quad-camera vol mogelijkheden en natuurlijk is er Android 10, de nieuwste versie van het besturingssysteem. Prettig ook; ga je de Samsung A51 bestellen bij KPN, dan krijg je tijdelijk extra korting.

Maar wat zijn nou de redenen om te kiezen voor het frisse toestel van Samsung? DroidApp heeft eerder al de uitgebreide Samsung Galaxy A51 review gepubliceerd. We geven je hieronder de drie belangrijkste redenen om voor de A51 te gaan.

Design : het ontwerp van een smartphone is steeds belangrijker. Met de Galaxy A51 heb je een mooi toestel in bezit. De achterkant is voorzien van een speciaal prisma-effect waardoor het een extra premium uitstraling krijgt. Daarbij kun je kiezen uit drie kleuren; zwart, blauw en wit. Doordat de front-camera in de kleine opening is verwerkt, blijft er lekker veel ruimte over voor het scherm zelf.

: het ontwerp van een smartphone is steeds belangrijker. Met de Galaxy A51 heb je een mooi toestel in bezit. De achterkant is voorzien van een speciaal prisma-effect waardoor het een extra premium uitstraling krijgt. Daarbij kun je kiezen uit drie kleuren; zwart, blauw en wit. Doordat de front-camera in de kleine opening is verwerkt, blijft er lekker veel ruimte over voor het scherm zelf. Scherm : de Samsung is voorzien van een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm. Dit display levert niet alleen een schitterende beeldkwaliteit, het is ook goed leesbaar op zonnige dagen en de helderheid kan laag genoeg om hem prettig afleesbaar te maken in de avonduren.

: de Samsung is voorzien van een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm. Dit display levert niet alleen een schitterende beeldkwaliteit, het is ook goed leesbaar op zonnige dagen en de helderheid kan laag genoeg om hem prettig afleesbaar te maken in de avonduren. Prijs-kwaliteitverhouding: je krijgt een erg compleet toestel voor een nette prijs. De Galaxy A51 biedt een processor die snel genoeg is, een quad-camera vol opties, NFC, WiFi en zoals we van Samsung gewend zijn, een updatebeleid die netjes is. De vingerafdrukscanner welke geïntegreerd zit in het scherm, doet ook goed zijn werk en dat is wel zo prettig in het dagelijks gebruik.

Ben je benieuwd naar hoe de videocamera van het toestel presteert, dan kun je hier een video-sample bekijken op YouTube. Nog even terugkomend op het updatebeleid; Samsung rolt ieder kwartaal een beveiligingsupdate uit voor het toestel. Daarbij kan de Galaxy A51 rekenen op twee Android-updates; naar Android 11 en Android 12.

Dit is een samenwerking met KPN