Samsung Galaxy A55 verschijnt in live foto’s

Er zijn live foto’s opgedoken van de nieuwe Samsung Galaxy A55. De aankondiging staat vermoedelijk voor later deze maand gepland. Door de live foto’s zien we het toestel nu nog wat duidelijker.

Galaxy A55 in live foto’s

De Samsung Galaxy A55 is al vaker opgedoken in het geruchtencircuit. Nu is het moment dat er live foto’s zijn verschenen. Het merk zal de telefoon voorzien van een nieuwe ontwerpkeuze, welke we ook al bij de Galaxy A15 zagen. Dit betekent dat het zogenaamde Key Island terug te zien zal zijn bij de Galaxy A55. Hierbij liggen de volume- en powerknop op een soort van eiland en steken deze iets uit aan de zijkant.