Samsung Galaxy A70: Android 10-update zorgt voor grote problemen

Samsung begon onlangs met de uitrol van Android 10 voor de Samsung Galaxy A70. Bij enkele gebruikers zorgt deze update voor grote problemen. Het kan verstandig zijn om te wachten met het downloaden van de update.

Galaxy A70 problemen

Een groep gebruikers meldt zich met problemen na het installeren van de Android 10-update op de Samsung Galaxy A70. Deze signalen zijn er ook vanuit Nederland. Bij enkele gebruikers is het toestel compleet onbruikbaar na de update. Het gaat om een hardwareprobleem dat optreedt; waarbij de enige oplossing het terugsturen van het apparaat is. Terug naar Samsung.

Samsung gebruikt twee verschillende printplaten die het opladen van het toestel regelen en het scherm bestuurt. Bij elke software-update wordt deze chip bijgewerkt, en hier lijkt het fout gegaan te zijn. Met de Android 10-update lijkt Samsung vergeten te zijn om de benodigde code op te nemen voor een van deze versies van de printplaat. Hierdoor denkt de telefoon dat hij niet is opgeladen, en kan hij ook niet meer opgeladen worden. De enige oplossing is dus het terugsturen van de Galaxy A70 naar de fabriek. Daar zal de printplaat vervangen moeten worden.

Onbekend is hoe breed het probleem verspreid is. Wel zijn er signalen bekend uit Nederland. Het is daarom aan te raden om nog even te wachten om naar Android 10 te updaten, mocht je dat nog niet gedaan hebben.