Samsung Galaxy A70 krijgt Android 10 update in Nederland

Samsung is gestart met het uitrollen van een grote update voor de Samsung Galaxy A70. Het toestel krijgt in ons land de update naar Android 10, samen met de nieuwe versie van One UI.

Android 10 voor Galaxy A70

DroidApp-lezer Wichard laat ons weten dat hij een nieuwe update binnen heeft gekregen op zijn Samsung Galaxy A70. In Nederland staat Android 10 klaar, de nieuwste versie van het Android besturingssysteem. Samen met Android 10 wordt ook de nieuwe One UI skin meegeleverd. Hierbij heeft Samsung verschillende verbeteringen aan aanpassingen doorgevoerd.

We zien ook dat Samsung de beveiligingsupdate heeft vernieuwd. De update brengt de patch van februari. In totaal heeft de update een grootte van ruim 2GB. Wanneer je de update binnen kunt halen, zul je hiervan een notificatie krijgen op je Galaxy A70.