Samsung Galaxy A71 krijgt minder vaak updates

Samsung heeft het updateschema voor de Samsung Galaxy A71 aangepast. Het aantal updates dat voor de smartphone wordt uitgerold, wordt bij deze teruggeschroeft.

Ander updateschema voor Galaxy A71

Samsung kwam twee jaar geleden met de Samsung Galaxy A71, een uitgebreide smartphone in de A-serie. De fabrikant bracht tot nu toe ieder kwartaal een nieuwe (beveiligings-)update uit voor de A71, maar dat gaat nu veranderen. DroidApp-lezer Mike meldt dit aan ons, die stuitte op de wijziging.

De Samsung Galaxy A71 zal voortaan eenmaal per half jaar geüpdatet worden. Dit betekent dat het mid-end toestel twee updates per jaar zal krijgen. Vorige maand kwam dit nieuws al naar buiten voor de Samsung Galaxy A51, en dus was het een kwestie van tijd dat dit ook zou gaan gelden voor de Galaxy A71.

Dat het toestel minder updates krijgt, betekent niet dat er geen belangrijke updates meer komen. Zo krijgt de smartphone tot en met begin 2024 updates en kunnen we nog Android 12 en Android 13 verwachten, samen met een nieuwe versie van One UI.