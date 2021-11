Samsung kondigt Galaxy M52 voor Nederland aan

Samsung heeft voor Nederland een nieuwe smartphone aangekondigd. Het is de Samsung Galaxy M52 met 5G-ondersteuning. Eerder werd de smartphone al in andere landen gepresenteerd. Wat kunnen we van het nieuwe toestel verwachten?

Samsung Galaxy M52 voor Nederland

De Galaxy M-serie werd in 2019 aangekondigd, en inmiddels zijn we aangekomen bij een nieuwe generatie. Samsung heeft eerder voor Duitsland de Galaxy M52 gepresenteerd, en nu is het de beurt aan Nederland. Het 7,4 millimeter dikke toestel is een lichtgewicht, met een gewicht van 173 gram. De Samsung Galaxy M52 5G heeft van Samsung een Snapdragon 778G chipset meegekregen, samen met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte.

Voor het maken van foto’s biedt de smartphone een triple-camera. Deze bestaat uit een 64 megapixel hoofdlens, een 12 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens voor het maken van close-ups. Voorop is er een 32 megapixel front-camera. Samsung geeft het toestel een 6,7 inch Full-HD+ scherm mee, een AMOLED paneel met een verversingssnelheid van 120Hz.

Samsung heeft de Galaxy M52 uitgerust met een flinke 5000 mAh accu. De smartphone kan middels fast charging met een kracht van 25W snel weer opgeladen worden. Samsung heeft de Galaxy M52 voorzien van een zogenaamde Alt-Z functie. Hiermee kun je moeiteloos schakelen tussen de openbare- en de privémodus. Met een dubbelklik op de zijknop kun je hiertussen schakelen. Aan boord is verder Android 11 met de One UI 3.1 interface.

De Samsung Galaxy M52 krijgt een prijskaartje van 379 euro. De smartphone zal volgens Samsung alleen online verkocht gaan worden, en dit gebeurt vanaf eind november.