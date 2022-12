Samsung Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra krijgen december-update

Nadat vrijdag de Galaxy S22-serie al de december-update heeft ontvangen, is nu de volgende reeks aan de beurt. Samsung stelt de update beschikbaar voor de Galaxy Note 20-modellen.

Galaxy Note 20 krijgt december-patch

In de afgelopen dagen en weken zijn verschillende Samsung-modellen bijgewerkt met de nieuwste security-patch van Android. Zo verscheen vrijdag de update nog voor de Galaxy S22-modellen en de Galaxy A52. In onze mailbox is nu een tip binnengekomen voor twee andere toestellen die de update kunnen downloaden.

Het gaat om de Samsung Galaxy Note 20 en de Samsung Galaxy Note 20 Ultra. De twee high-end modellen worden nog steeds maandelijks bijgehouden met updates, en nu dus met de beveiligingsupdate van december 2022. De smartphones krijgen verder geen nieuwe functies, alleen de nieuwe security-patch. Deze pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem, en ook worden de eigen Samsung-patches toegevoegd.