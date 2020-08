Samsung Galaxy Note 20 Ultra in duurzaamheidstest: kwetsbaar of niet?

Zack van JerryRigEverything heeft een nieuwe smartphone op bezoek gehad. In een nieuwe video wordt de Galaxy Note 20 Ultra onderworpen aan een duurzaamheidstest.

Galaxy Note 20 duurzaamheidstest

De Samsung Galaxy Note 20 Ultra is de nieuwste smartphone van de Koreaanse fabrikant. JerryRigEverything heeft de nieuwe smartphone op bezoek gehad, en dit resulteert in een nieuwe video van Zack. Hij stelt de 1299 euro kostende telefoon bloot aan verschillende soorten onheil. Daarbij moet ook de nieuwe S Pen het ontgelden, waarbij we hem goed van binnen kunnen bekijken.

Hij laat zien hoe snel het toestel buigt en of het scherm krasbestendig is. De resultaten hiervan kun je in onderstaande video bekijken.