Samsung rolt beveiligingsupdate augustus uit naar Note 9

De Samsung Galaxy Note 9 kan in Nederland een nieuwe update verwachten. De smartphone krijgt de security-patch van augustus 2020.

Note 9: augustus update

Ben je in het bezit van een Samsung Galaxy Note 9, dan is er goed nieuws te melden. De Koreaanse fabrikant heeft namelijk een nieuwe update klaargezet voor de gebruikers. Het gaat om beveiligingsupdate augustus 2020. Met deze patch worden lekken in de beveiliging van Android gedicht. Daarnaast heeft Samsung ook nog eigen patches toegevoegd.

Macel laat aan DroidApp weten dat zijn Galaxy Note 9 de update heeft mogen ontvangen. Deze heeft een grootte van 122,47MB. Er worden zover bekend geen andere aanpassingen gedaan.