‘Samsung Galaxy S20-serie komt vanaf 13 maart met gratis Galaxy Buds+’

Er is meer bekend over de promotieactie die Samsung gaat houden met de Galaxy S20-serie. De nieuwe smartphonereeks zal vanaf 13 maart verkrijgbaar zijn en hierbij krijg je een set Galaxy Buds+.

Galaxy Buds+ bij S20-serie

Een betrouwbare bron heeft van zich laten horen over de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie. Samsung zal de nieuwe S20-serie op de markt brengen op 13 maart. Dit laat Roland Quandt weten, een bron die vaker informatie uit de telecomwereld vroegtijdig in handen heeft. Volgens hem krijgen de Europese bestellers van de S20 een gratis set Galaxy Buds+. Uit de foto lijkt het erop dat deze actie alleen geldt voor de Galaxy S20+ en S20 Ultra, niet bij het reguliere model van de S20.

De Galaxy Buds+ is een draadloze headset van Samsung. Op dit moment zijn er al de Galaxy Buds, maar de Buds+ moeten een verbeterde versie hiervan zijn. Volgens de geruchten krijgt de nieuwe versie een grotere accu. Er gaan ook geruchten over actieve ruisonderdrukking (ANC). Tevens melden sommigen dat ze zouden beschikken over geheugen, al is het onzeker of dit ook echt gaat gebeuren.

De aankondiging van de Galaxy S20-serie, die eerder nog S11-serie werd genoemd, vindt plaats op 11 februari 2020. Plaats je tot en met 8 maart een pre-order, dan krijg je de set Galaxy Buds+ erbij. Volgens dezelfde bron moeten de smartphones vanaf 13 maart verkrijgbaar zijn. Eerder waren de prijzen al uitgelekt.