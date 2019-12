Samsung Galaxy S8/S8+: beveiligingsupdate december 2019 staat klaar

Samsung heeft zo voor de kerstdagen een nieuwe update klaargezet voor de Samsung Galaxy S8 en de Galaxy S8+. Het gaat om de beveiligingsupdate van december welke vanaf nu gedownload kan worden in Nederland.

Galaxy S8: december-patch

Voor de Nederlandse bezitters van de Samsung Galaxy S8 en de Galaxy S8+ wordt een nieuwe update uitgerold. DroidApp-lezer Frank laat aan ons weten dat zijn Galaxy S8 bijgewerkt wordt met een nieuwe security-patch. Samsung heeft beveiligingsupdate december 2019 klaarstaan voor de twee smartphones uit de S8-serie.

Hoewel de changelog alleen spreekt over het verbeteren van de beveiliging. Toch is het een flinke update, met een grootte van 426,18MB. De update wordt vanaf nu aangeboden. Wanneer deze beschikbaar is, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy S8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 359,00 euro