Samsung Galaxy S8-serie krijgt update met beveiligingspatch van april 2020

Samsung is er vroeg bij met een nieuwe update voor de Galaxy S8-serie. De twee jaar geleden uitgebrachte smartphonereeks ontvangt nu al de beveiligingsupdate van april.

April-update voor Galaxy S8

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+, zo laat DroidApp-lezer Werner ons weten. Het is een interessante update, omdat het een update is die door Google nog niet is aangekondigd. Dat zal begin volgende week gebeuren.

Het is namelijk beveiligingsupdate april 2020, welke nu beschikbaar is voor de twee toestellen uit de Galaxy S8-serie. Doordat de update nog niet aangekondigd is door Google, moeten we nog even wachten op de precieze inhoud van de update. Bij iedere beveiligingsupdate pakt Google enkele kwetsbaarheden in de beveiliging van Android aan. Dat zal met deze update dan ook niet anders zijn. Bovenop de patches van Google voegt Samsung daar ook nog eigen optimalisaties en patches aan toe. Ook die details worden volgende week verwacht.

De update voor de Galaxy S8 heeft een grootte van zo’n 428MB, eentje dus met een best aardig grote omvang. De update wordt vanaf nu aangeboden. Er verschijnt een notificatie op je toestel als hij voor jouw toestel beschikbaar is.

Samsung Galaxy S8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 359,00 euro