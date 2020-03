Samsung Galaxy S8-serie en Note 8 voorzien van beveiligingsupdate maart 2020

Er staat een nieuwe update klaar voor drie Samsung-toestellen. De beveiligingsupdate van maart 2020 staat klaar voor de Galaxy S8-serie en Note 8.

Galaxy S8 en Note 8 krijgt maart-update

Beveiligingsupdate maart 2020 werd begin deze maand door Google vrijgegeven. Bekend werd al dat Samsung daar bovenop ook nog patches heeft toegevoegd. Deze gecombineerde beveiligingsupdate wordt vanaf nu verspreid naar nog een aantal toestellen van Samsung.

De update wordt in Nederland uitgerold naar de Samsung Galaxy S8 en S8+. Daarbij meldt Hans ons dat de update ook zijn Galaxy Note 8 heeft bereikt. Nog even terug naar de S8-serie, deze viert inmiddels haar derde verjaardag en deze ontvangt nog braaf iedere maand de nieuwste security-patch.

We verwachten eigenlijk dat Samsung binnenkort het updateschema voor de Galaxy S8-serie aanpast. Hierbij zal de telefoon niet meer iedere maand een beveiligingsupdate krijgen, maar eenmaal per kwartaal. Dat is alsnog heel netjes, omdat de meeste fabrikanten na twee weken de handdoek in de ring gooien met updates, of die termijn niet eens volmaken zoals LG.

Samsung rolt de updates voor de drie smartphones vanaf nu uit. Als deze beschikbaar is, krijg je een melding op je toestel.

