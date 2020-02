Samsung Galaxy S8-serie krijgt beveiligingsupdate van februari aangeboden

Opnieuw een nieuwe update voor twee Samsung-toestellen. Deze keer is de Galaxy S8-serie aan de beurt waarvoor een nieuwe security-patch uitgerold wordt. Het is de patch van februari die vanaf nu gedownload kan worden.

Galaxy S8-serie: februari-patch

Samsung heeft in de afgelopen dagen voor meer smartphones een update klaargezet, en nu is de Galaxy S8-serie aan de beurt. DroidApp-lezer Frank laat ons weten dat de Galaxy S8 de update heeft ontvangen van februari. De beveiligingsupdate februari 2020 bevat tientallen fixes in de beveiliging van Android. Daarbij heeft Samsung nog tientallen eigen kwetsbaarheden verholpen.

De update is er voor zowel de Galaxy S8 als de Galaxy S8+. De update heeft een grootte van circa 434,05MB en wordt OTA uitgerold. Je krijgt een notificatie als de update er voor jouw smartphone is. Zover bekend worden er verder geen andere veranderingen doorgevoerd met de update.

Samsung Galaxy S8 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 357,00 euro